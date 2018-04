"Michael Goolaerts a été impliqué dans une chute et contraint à l'abandon", a communiqué son équipe Veranda's Willems-Crelan. "Il a été emmené à l'hôpital. Pas plus de nouvelles pour le moment." Peu avant 14h, Michael Goolaerts a chuté et s'est retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire, selon les sapeurs-pompiers.

Il a été pris en charge et réanimé par l'équipe médicale de la course, puis les sapeurs-pompiers et le Smur, avant d'être héliporté à l'hôpital de Lille. Plusieurs médias avaient annoncé effectivement que le coureur de 23 ans avait dû être réanimé suite à un arrêt cardiaque. Il est tombé dans le deuxième tronçon pavés à Briastre, après 100km de course.

Vers 18h15, le responsable pour la presse de l’équipe Veranda’s Willems-Crelan annonçait que Goolaerts était toujours à l’hôpital. "Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour l’instant. Nous attendons et communiquerons quand nous en saurons davantage".