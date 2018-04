Le Standard tentait alors de marquer et, sur un coup franc, Emond était au bon endroit pour égaliser. Après avoir validé le but, l'arbitre Bram Van Driessche consultait l'assistance vidéo et revenait sur sa décision. De quoi faire sortir Ricardo Sa Pinto de ses gonds. La fin de match était houleuse et Luyindama était exclu pour un coup volontaire sur Seck (90e+4).

Avec cette victoire, Genk (25 points) reprend la cinquième place et revient à un point de Charleroi, quatrième. Le Standard, de son côté, recule à la sixième place, à égalité de points avec son adversaire du jour.