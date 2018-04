A.Fr. (avec Belga) Alors que deux rencontres en simple restent encore à disputer, ce dimanche soir (heure belge) à Nashville dans le Tennessee, entre la Belgique et les Etats-Unis, les Belges ont concédé les trois premières victoires à leurs adversaires américains en quarts de finale et ne disputeront donc pas la demi-finale de la Coupe Davis de tennis. Samedi, le duo belge formé par Sander Gillé et Joran Vliegen (photo) s’est incliné par 3-0 devant les Américains Ryan Harrison et Jack Sock en double.