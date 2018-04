Motivés, les Zèbres sont sortis des vestiaires avec davantage de combativité. Nurio a aussitôt arraché un ballon des pieds de Markovic pour l'offrir - d'un joli centre au deuxième poteau - à Baby (photo ci-dessus) pour le but égalisateur 1-1 de la tête (47e minute). Les Carolos ont poursuivi leur forcing encore quelques minutes, mais c'est pourtant Anderlecht qui a inscrit un deuxième but, contre le cours du jeu.

Peu après l'heure de jeu, Teodorczyk (photo) a provoqué puis transformé un penalty incompris de tous, frustrant et démotivant pour les Carolos (64e). Bien qu'entreprenant, Charleroi ne se remettait plus de ce coup et évitait même un autre but de Teodorczyk dans les arrêts de jeu.

Les Carolorégiens, qui n'ont plus gagné plus depuis le 19 janvier dernier (10 rencontres dont les 3 dernières se sont soldées par des défaites), restent quatrièmes au classement avec 26 points et sont désormais à la portée du Standard (25 pts) qui jouera à Genk (22 points) samedi soir. Anderlecht (31 points), deuxième, se rapproche à six points de Bruges (37 points), leader au classement des play-offs I.