Pour tenter de contrer Bruges, Philippe Clement a opté pour un dispositif plus défensif par rapport à celui de la finale de la Coupe face au Standard. Nikos Karelis, Thomas Buffel, Dieumerci Ndongala et Bojan Nastic ont laissé leur place à Jere Uronen, Aly Samatta, Leandro Trossard et Dries Wouters, appelé à renforcer la ligne médiane.

Cela n'a pas empêché Bruges de coller Genk dans sa zone. Pris en tenaille par Abdoulay Diaby et Wesley, Clinton Mata a eu besoin de tout son talent pour se dégager (8e). S'ils étaient appliqués, les Blauw en Zwart n'ont été dangereux que sur un tir de Brandon Mechele, qui a rasé la transversale (19e).

Genk a également eu l'occasion de frapper au but mais Alejandro Pozuelo (9e), Ruslan Malinovskiy (27e) et Samatta (45e+1) n'ont pas bien visé. A la mi-temps, les deux équipes ne comptaient qu'un seul tir cadré.

A la reprise, Diaby a relancé la série des tirs manqués (47e). Pour les Genkois, Pozuelo a trouvé les poings de Kenneth Vermeer et sur le rebond, Trossard n'a pu éviter le gardien néerlandais (48e). Avec le temps, les duels étaient de plus en plus costauds mais les combinaisons étaient bâclées surtout dans le chef des Brugeois.

Sur le coup, Ivan leko a effectué un double changement pour renforcer la ligne médiane: Lior Refaelov et Dennis pour Diaby et Wesley (64e). Bruges a effectivement porté le ballon de plus en plus haut mais Marvellous Nakamba (67e) et Anthony Limbombe (75e) n'ont pas joué les tireurs d'élite non plus.

Il aura fallu attendre les arrêts de jeu et une faute d'Uronen sur Ruud Vormer pour que Refaelov marque sur penalty l'unique but de la rencontre (90e+2).

Comme en première période, Bruges a cadré un seul tir mais il lui permet de renforcer sa première place.