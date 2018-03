Face au champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, tout un peuple attend dimanche l'exploit de l'un des siens dans le Tour des Flandres, l'un des monuments du cyclisme, qui déroule un long ruban de 261 kilomètres entre Anvers et Audenarde.

Mais après sa victoire dans Gand-Wevelgem Peter Sagan sort grand favori du classement de Sporza. Le champion du monde obtient 3 étoiles tout comme notre compatriote Sep Vanmarcke, le coureur EF-Education First-Drapac se dit prêt pour dimanche.

Ensuite avec 2 étoiles on trouve un autre compatriote Greg Van Avermaet, le Néerlandais Niki Terpstra et l’espoir belge Tiesj Benoot.

Enfin, Philippe Gilbert, Kwiatkowski, Naesen (malgré ses problèmes physiques), Nibali et Trentin obtiennent 1 étoile et font partie du top 10 de Sporza.

Gilbert et Van Avermaet affirment être prêts. Le premier, auteur d'un raid monumental l'an passé pour gagner en solitaire, mène le collectif le plus impressionnant, qui a accumulé les victoires dans les semi-classiques. Le second, moins en verve qu'en 2017, veut croire en son étoile dans la course qui lui tient le plus à coeur.

"OK, mes résultats ne sont pas les mêmes que l'année passée mais je suis content de ma forme", insiste "GVA", qui a joué placé et non gagnant dans les courses de préparation.