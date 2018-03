Eupen, victorieux 4 à 0 contre Mouscron, avec un triplé de Toyokawa dans le dernier quart d'heure, a réussi un solide exploit alors que le FC Malines s'imposait dans le même temps face à Waasland-Beveren (2-0). Mais ce sont bien les Malinois qui sont relégués à la différence de buts.

Derrière un quatuor déjà qualifié - Club Bruges, Anderlecht, Charleroi et La Gantoise - des quatre clubs concernés encore par un ticket pour le top 6, c'est Courtrai et l'Antwerp qui sont reversés en playoffs 2 et manquent le bon wagon.

Si c'est plus compréhensible pour les Anversois, battu 2-1 à Anderlecht (à dix après 3 minutes suite à l'exclusion de Dendoncker puis à neuf après la carte rouge de Trebel à la 81e) dimanche, si l'on considère que le matricule numéro 1 est promu, Courtrai est la grande victime de la journée, malgré une victoire face à Charleroi (2-0), déjà qualifié.