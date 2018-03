J.A. (avec Belga) Nicky Degrendele est devenue championne du monde du keirin dimanche aux Mondiaux de cyclisme sur piste d'Apeldoorn, aux Pays-Bas. La Hongkongaise Wai Sze Lee et la Lituanienne Simona Krupeckaite prennent les médailles d'argent et de bronze. Les Néerlandaises Laurine van Riessen et Shanne Braspennincx se classent 4e et 5e, tandis que l'Allemande Kristina Vogel, tenante du titre, prend la 6e place de la finale.