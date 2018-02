A.Fr. (avec Belga) Le Néerlandais de l’équipe Lotto-Jumbo a dominé le print, au terme de 200 km de course, devant le Français Arnaud Démare (FDJ) et l’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida). Julien Vermote et Timothy Dupont, meilleurs belges de cette deuxième course de la saison, ont pris les 9e et 10e places. C'est la 27e victoire de la carrière de Dylan Groenewegen (photo), qui signe déjà son quatrième succès cette saison.