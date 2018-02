"Grâce à la merveilleuse médaille d’argent de Bart Swings (photo), nous pouvons être satisfaits. La première médaille belge depuis 20 ans, cela laisse un très bon sentiment à la délégation", déclarait le chef de cette délégation et représentant du Comité Olympique et interfédéral belge (COIB). "Mais nous ne devons pas perdre de vue les résultats moins bons. Certains ont été franchement décevants et nécessitent une bonne évaluation, pour l’avenir".

"Nous avions espéré remporter une médaille en Corée du Sud, avec deux candidats en particulier. Bart Swings avait laissé entendre son désir d’atteindre le podium et est finalement parvenu à réaliser cet objectif. Seppe Smits (photo) a également atteint son objectif, à savoir parvenir en finale. Cela n’a pas été facile, en raison de sa blessure au genou".