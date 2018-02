Le début de course a été marqué par une échappée composée de 10 coureurs, dont les Belges Michael Van Staeyen, Kenneth Vanbilsen, Edward Planckaert, Dries De Bondt et Ludwig De Winter. Dans le peloton, c'est un autre Belge, Philippe Gilbert, qui a placé les deux premières accélérations.



C'est finalement avec un avantage de 45 secondes que les six hommes de tête sont rentrés dans un final nouvelle version, semblable à celui du Tour des Flandres jusqu'en 2011. Le Letton Aleksejs Saramontis, qui a faussé compagnie aux autres échappés, a été repris à 40 km de la ligne par le groupe des favoris. Après des attaques des Tim Wellens et Tiesj Benoot, les favoris ont abordé, groupés, les dernières difficultés de la journée.