A la sortie de l'ultime virage, le Belge était à la lutte avec Lee, tandis que Verweij devait se contenter de la 3e place. Tous les autres étaient battus. Sur la ligne, Swings était devancé mais entrait grâce à sa médaille d'argent dans l'histoire de l'olympisme belge. Seul le couple de patinage artistique Micheline Lannoy et Pierre Baugniet ont fait mieux que lui lors d'olympiades hivernales. Ils avaient été sacrés champions olympiques en 1948 à Saint-Moritz.

La même année le bob à quatre de Max Houben, Freddy Mansfeld, Louis-Georges Niels et Jacques Mouvet avait gagné la médaille d'argent. Les trois autres médailles belges aux JO d'hiver étaient en bronze (bobsleigh à quatre avec Charles Mulder, René Mortiaux, Paul Vanden Broeck, Victor Verschueren et Henri Willems en 1924; Robert Van Zeebroeck en patinage artistique messieurs en 1928 et Veldkamp en 1988).

L'épreuve de départ groupé (sur seize tours) était disputée pour la première fois aux Jeux Olympiques. Bart Swings aura été le meilleur des 22 athlètes belges présents à Pyeongchang. Il a en outre remporté trois diplômes olympiques, grâce à ses sixièmes places dans le 5.000 et 1.500 mètres et sa 89e place dans le 10.000 mètres.