Il n'en fallait pas plus pour gonfler le moral des Malinois: une passe en profondeur de Rits, Tainmont devance Thomas Foket et ouvre la marque (2e, 0-1). Par Samuel Kalu et Yuya Kubo, La Gantoise a mis la pression, mais les visiteurs ont réagi en tentant de profiter des espaces libres derrière Deiver Machado et Foket.