L'Antwerp a dû se contenter d'un point à domicile face à Ostende lors de la 27e journée de Pro League, samedi. Les deux équipes se sont en effet quittées sur un décevant 0-0. Un résultat qui fait l'affaire de la meute d'équipes en pleine bataille pour une place en playoffs 1.

L'Antwerp compte en effet 38 points au classement et occupe momentanément la 5e place. Genk (37 points), Courtrai (36), le Standard (36) et Saint-Trond (36) ont l'occasion de passer devant les Anversois. Ostende, 30 points, est onzième.

Le matricule N.1 n'a jamais su se créer d'occasions franches durant cette partie. Après une première période riche en duels physiques mais pauvre en occasions, c'est Ostende qui est passé le plus près d'engranger les trois points. Canesin d'abord (52e) et Zivkovic ensuite (73e) se sont créés les meilleures opportunités mais ont manqué de lucidité devant le but.