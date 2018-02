Après un bon début de rencontre d'Anderlecht, la rencontre était interrompue par l'arbitre Nathan Verboom au quart d'heure en raison de fumigènes lancés par les supporters des Mauve et Blanc.

Le match reprenait dix minutes plus tard. Les deux équipes avaient du mal à se remettre dans le rythme. A la 32e minute, Akpom évitait un tacle de Josue Sa et décochait une frappe croisée des 20 mètres, Sels était battu (1-0).

Bruno ne profitait pas d'un bon travail de Teodorczyk sur la droite. Son tir était contré par Asamoah.

Juste avant la pause, Saint-Trond héritait d'un penalty pour une main de Sa sur un centre signé De Sart. Akpom se présentait aux onze mètres. Sels choisissait le bon côté et repoussait.

En seconde période, Legear déviait de la tête pour De Sart, dont le tir était détourné par Sels (50e). Anderlecht réagissait par une tête de Spajic sauvée par Lokonga.

Legear manquait ensuite de peu le cadre (71e). Anderlecht ne parvenait pas à se montrer dangereux en fin de match et concédait une nouvelle défaite.

Lors des cinq dernières journées, Anderlecht reste sur trois partages suivis de deux défaites. Le dernier succès remonte au 21 janvier, à Genk. Les Bruxellois restent troisièmes avec 46 points, 13 de moins que le Club Bruges, qui reçoit Genk samedi. Avec 36 points, Saint-Trond ne compte qu'une longueur de retard sur l'Antwerp, sixième.