Il y a quatre ans aux Jeux Olympiques de Sotchi, le Louvaniste - qui a fêté ses 27 ans lundi - avait terminé dixième. Cette fois, Swings a signé son record personnel en basse altitude et a été plus rapide que l'Américain Shani Davis, deux fois vice-champion olympique du 1.500m, avec qui il patinait. "C'était une bonne course. Je bats mon record en basse altitude", a confié Bart Swings, dont le record absolu est de 1:42.48 réussi en altitude à Calgary.

"Je l'ai laissé aller au début. J'aurais voulu être 2/10es plus rapide. Et dans le dernier tour aussi, j'aurais voulu être 3/10es plus rapide. J'ai simplement fait une bonne course aujourd'hui."

Après le 1.500 mètres, Swings disputera encore le 10.000 mètres jeudi et la mass start le 24 février. C'est dans cette dernière épreuve que le Belge possède les meilleures chances de médaille. "Pour l'instant, les jambes, ça va", a ajouté le Belge. "Demain, j'ai un jour de repos, j'espère ensuite faire un bon 10 km. C'est bien de faire encore des courses aux Jeux. Et puis il y a aussi le départ groupé."