Auteur: Belga

Belga Seppe Smits, champion du monde de slopestyle en snowboard, s'est qualifié in extremis pour la finale de la discipline, samedi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Le porte-drapeau de la délégation belge a terminé à la 6e et dernière place qualificative de la seconde série. Par contre, Stef Vandeweyer, benjamin du Team Belgium, a été éliminé, terminant 17e et avant-dernier.