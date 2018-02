C'est la troisième médaille d'or pour la Belgique dans ces championnats du monde après celles de Sanne Cant chez les dames élites et d'Eli Iserbyt chez les espoirs.

Van Aert a littéralement survolé la course. Sur un parcours boueux, lourd et piégeux, le champion belge a fait parler sa puissance dès le premier tour. Après un départ moyen où il avait accumulé quelques mètres de retard sur van der Poel, van Aert a rebouché le trou qui le séparait du Néerlandais en montrant toute sa force sur les secteurs à pied.

Au début du deuxième tour, van Aert est parvenu à décramponner son adversaire. Le Néerlandais a tout d'abord commis quelques erreurs de pilotage et perdu un peu de terrain sur van Aert. Bien plus à l'aise sur ce parcours, le Belge n'a pas mis longtemps à accroître son avance et comptait déjà 25 secondes d'avance à la fin du deuxième tour.

Probablement dans un jour sans, le dominateur de la saison n'est pas parvenu à développer toute sa puissance et s'est même fait rejoindre puis dépasser par le surprenant Michael Vanthourenhout. Impeccable sur la partie de pilotage comme dans les secteurs à pied, van Aert a pu savourer pleinement son dernier tour alors que Vanthourenhout a dû attendre les dernières centaines de mètres pour laisser exploser sa joie. Van der Poel a quant à lui dû s'employer jusqu'au bout pour résister au retour de Toon Aerts, finalement 4e sur la ligne.

Sven Vanthourenhout a donc réussi pleinement ses premiers mondiaux en tant que sélectionneur belge avec un doublé enthousiasmant. Critiqué à plusieurs reprises avant ce rendez-vous, notamment pour la non-sélection de Kevin Pauwels, Vanthourenhout s'en sort finalement avec trois médailles d'or pour la Belgique.