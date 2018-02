Sanne Cant a fêté sans excès son deuxième titre de championne du monde consécutif samedi soir à Valkenburg. L'Anversoise a célébré sa victoire dans son hôtel en compagnie de son équipe et de son entourage. "Je suis très heureuse d'avoir prolongé mon sacre. J'espère maintenant que je pourrai faire de la place dans ma garde-robe", a rigolé Cant dimanche matin en conférence de presse.

"Nous avons fêté ça calmement. C'était une petite fête, pas aussi animée que celle de l'an dernier", a précisé Cant. Les festivités n'ont d'ailleurs pas été perturbées par l'incident entre Philip Roodhooft et la sécurité.

"Je ne me suis aperçue de rien", a expliqué Cant. "Si j'avais su quelque chose à ce moment là, cela aurait certainement un peu gâché ma joie. Finalement, cela n'a pas perturbé notre fête. Ce n'était pas un épisode plaisant mais nous n'en n'avons plus parlé en soirée."

Fière de ce qu'elle a accompli, Cant tirera probablement des bénéfices au niveau financier l'an prochain. "Des primes de participations revues à la hausse? C'est Philip qui s'occupera de cela. Je ne me soucie pas de ça maintenant mais en effet ce titre va certainement faire la différence. Je suis tout d'abord très heureuse de pouvoir vivre de mon sport, de ma passion. Il y a peu de dames professionnelles en Belgique et j'espère que les chiffres vont évoluer de manière positive dans le futur. Il y a d'ailleurs quelques jeunes qui grandissent bien."