La ministre suit l'avis défavorable émis par la commission régionale des permis d'environnement et conclut que les nuisances et les risques pour l'humain et l'environnement "ne peuvent être limités à un niveau acceptable".

Joke Schauvliege devait décider au plus tard demain mercredi d’accorder ou non un permis d’environnement au projet de stade national sur le parking C du Heysel. Mais la décision a déjà été prise et comme on pouvait s’y attendre, c’est un "non".

Pour prendre sa décision, la ministre s'appuie sur diverses consultations préalables menées par différentes administrations. Environ la moitié de tous les avis étaient défavorables, mais - ce qui est encore plus important - l'avis sommaire du Comité régional d'autorisation environnementale était également négatif. Joke Schauvliege l’a donc suivi.

Selon un communiqué de la ministre, "tous les avis montrent que les nuisances et les risques pour l'homme et l'environnement ne peuvent être limités à un niveau acceptable". "De plus, la demande n'est pas conforme aux prescriptions urbanistiques et n'est pas compatible avec une bonne mobilité."

Le porteur du projet, Ghelamco, peut encore faire appel de la décision de la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege. "Ils sont libres de le faire", a-t-elle indiqué.



Paul Gheysens et son entreprise peuvent également décider d'introduire une nouvelle demande de permis. "Ils sont libres de le faire, mais cette nouvelle demande devra correspondre aux prescrits urbanistiques qui valent pour le Parking C", met en garde la ministre.

Mme Sschauvliege a précisé trouver "dommage" d'avoir dû prendre cette décision. "Mais je ne peux pas décider sur base de l'émotion, seulement sur base du dossier. Je n'ai pas pu faire autrement que décider que le permis devait être refusé."