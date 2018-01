Au moment où Lokeren semblait souffrir le plus, Soder a devancé deux défenseurs ostendais pour donner le ballon à Benchaib, qui égalisait seul devant le but (35e, 1-1). Ostende a alors repris l'initiative mais n'a pas frappé juste et a éprouvé des difficultés à contrer les assauts de Lokeren.



La seconde mi-temps a débuté en fanfare pour Lokeren avec Guus Hupperts (49e), De Ridder (51e) et Benchaib (52e), qui ont perdu leurs duels face à William Dutoit. Mais le gardien français n'a rien pu faire sur la quatrième tentative waeslandienne signée De Ridder (54e, 1-2). Si lors des 45 premières minutes, on avait eu des occasions des deux côtés, cela n'a pas été le cas jusqu'à la montée au jeu d'Akpala à la place de Berrier (63e).

Après voir distillé deux passes décisives, le Suédois Söder a marqué son but (79e, 1-3). Mais alors que la Versluys Arena se vidait, Akpala a marqué et réduit un peu l’écart (2-3) à la 89e minute de jeu. Au classement, Lokeren (27 points) prend la 13e place à Ostende (25).