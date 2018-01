Il aura fallu attendra la dernière demi-heure pour voir des buts à la Ghelamco Arena. Sur un corner de Thomas Foket, Andrijasevic a placé, via le poteau, une tête hors de portée du gardien brugeois, ouvrant ainsi la marque avec son deuxième but de la saison. Si Gabulov parvenait à arrêter la tentative de Samuel Gigot, il n'a par contre rien pu faire contre Samuel Kalu, à l'affut du ballon repoussé. Ce dernier inscrivait le second but de la partie, à la 78e minute de jeu.

Dans la foulée, Bruges aurait pu réduire le score mais Diaby et Dennis n'ont pas trouvé le chemin des filets, Lovre Kalinic et Gigot sauvant miraculeusement leur camp sur la ligne (80e). Au classement, le Club Brugeois reste, malgré sa défaite, largement en tête avec 57 points. Charleroi suit avec 46 unités. La Gantoise profite de son succès pour dépasser l'Antwerp (37 points) et ainsi lui ravir la quatrième place (39 points).