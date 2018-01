À 22 ans, pour sa cinquième participation à un tournoi du Grand Chelem et sa première à l'Open d'Australie, la Limbourgeoise Elise Mertens figurera dans le top 25 du classement WTA au lendemain du tournoi.

"Je serai dans le top 25 ? Ah, bon. Je ne suis pas au courant. C'est évidemment très chouette. C'est un cap supplémentaire. Cela ne se passera peut-être pas toujours aussi bien. Mais bon, Top 25, c'est un beau chiffre", sourit la numéro un belge. "C'est dur de réaliser. L'an dernier, c'est vrai, j'étais déjà rentrée à la maison à pareille époque. On travaille très dur pour briller dans les tournois du Grand Chelem et je suis ravie de me retrouver à ce stade. Faire quart de finale, ce n'est pas mal".

Et ce qui n'est pas mal non plus, c'est qu'Elise Mertens repartira avec un joli chèque pour ses efforts fournis sur les courts en Plexicushion bleu de Melbourne Park. Le montant s'élève pour l'heure à 410.000 dollars australiens (268.000 euros).

"Je ne connais pas la somme et je ne veux pas savoir non plus", dit Elise Mertens. "C'est surtout le tennis et les émotions qu'il me procure que je trouve merveilleux. Maintenant, c'est évidemment bienvenu. L'argent, cela permet de vivre, de payer mes billets d'avion par exemple, même si avec une telle somme, je vais pouvoir me payer plus que des billets d'avion. Ce n'est pas le plus important, mais c'est bien entendu agréable, après toutes ces années d'investissement et de travail, de recevoir un tel bonus".