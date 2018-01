A.Fr. (avec Belga) Les Jeux Olympiques d’hiver, qui débutent le 9 février à Pyeongchang en Corée du Sud, accueilleront trois snowboardeurs belges. C’est un record historique. La fédération flamande de ski et de snowboard a annoncé ce vendredi que Seppe Smits, Stef Vandeweyer et Sebbe De Buck figuraient parmi le top 40 qualificatif pour les Jeux et défendront donc les couleurs de la Belgique.