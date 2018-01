Goffin a superbement entamé la rencontre. Il a accroché la première manche 1-6 en 17 minutes. Perdant sa mise en jeu à l'entame du 2e set, le Liégeois recolla à 2-2 mais cédait à nouveau sa mise en jeu à 5-5 (après avoir sauvé 3 balles de break).

Benneteau servit ensuite pour le set. Goffin lui prit son service pour avoir le droit au jeu décisif où il se retrouva mené 3/0. Le N.1 belge renversa la tendance et semblait parti pour mener deux manches à rien (4/5). C'est toutefois Benneteau qui aligna les trois derniers points (7/5).

Le Boulonnais prit alors l'ascendant dans le match filant à 3-0 puis 5-1 avant de prendre l'avance au marquoir deux manches à une (6-1). Dans la 4e manche, Goffin réussit le premier break (0-2) mais n'en profita pas. Il céda immédiatement son service (2-2) et de nouveau à 3-3. Benneteau, qui alignait les coups gagnants (près de 50), filait vers un succès aussi inattendu que facile. A 3-5, il ne put mettre à profit ses deux premières balles de match.

Goffin s'accrocha (4-5) avant de prendre le service de son adversaire sur un jeu blanc (5-5). Le match d'Elise Mertens mercredi (menée 0-5, elle a remporté son 1er set 7-5) était dans tous les esprits.

Benneteau, qui n'avait battu qu'un seul top 10 dans sa carrière et jamais en Grand Chelem, semblait fléchir. A 5-6, Goffin s'offrit même une balle de deux sets partout mais ne la concrétisa pas. Un nouveau tie break devait départager les deux hommes. David Goffin était bien parti 2/4. Comme dans le premier jeu décisif, celui du 2e set, c'est le Français qui se montra le plus fort au moment de conclure, alignant 5 points et concluant sur sa première balle de match.

Julien Benneteau confirmait ainsi son succès au dernier Masters 1000 de Paris-Bercy et au Challenger de Mons en 2011. Goffin avait gagné au 1er tour de l'US Open en 2017. La Français sera opposé en seizièmes de finale (3e tour) à l'Italien Fabio Fognini (ATP 25/N.25).

Quart de finaliste l'an dernier en Australie (battu par Grigor Dimitrov), David Goffin, 27 ans, va reculer dans le prochain classement mondial qui sera publié le 29 janvier.