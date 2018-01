Prévu le 13 décembre mais finalement reporté à ce mardi en raison des intempéries, ce choc entre les deux premiers de la Pro League a nettement tourné à l'avantage de Bruges. Charleroi est donc passé à côté du grand objectif de sa saison, proclamé haut et fort par ses dirigeants.

Les Zèbres, qui devront rapidement se reconcentrer sur le championnat, n'ont visiblement pas digéré la trêve hivernale. Et cela s'est vu dès les premières minutes où Bruges, intraitable à domicile, a imposé sa suprématie. Après quatre minutes, Limbombe a gracié la bande à Mazzu en plaçant un coup de tête à côté. Sept minutes plus tard, les Carolos craquaient une première fois suite à une action bien emmenée par Limbombe et conclue avec un brin de chance par Hans Vanaken (11e).

Charleroi a alors tenté une première réaction mais Bruges n'a pas tardé à enfoncer le clou en trouvant le 2-0 suite à une tête sur corner de Brandon Mechele (22e). Moins de deux minutes plus tard, une frappe puissante de Fabrice N'Ganga laissait croire à un retour en puissance des Carolos dans la partie. Submergés par un milieu de terrain brugeois épatant de maîtrise technique, les Carolos n'ont pas cru bien longtemps à une remontée.

Un nouveau but de la tête de Mechele sur corner (32e) et une superbe action collective ponctuée au deuxième poteau par Wesley (35e) ont en effet permis à l'équipe d'Ivan Leko de regagner les vestiaires sur le score de 4-1.