AT (avec Belga) L'administration flamande a remis un avis négatif à la ministre Joke Schauvliege (CD&V) qui doit statuer sur la demande de permis par Ghelamco pour le parking C du Heysel. Ce pourrait être le "coup de grâce au projet de stade national", rapportent L'Echo et De Tijd samedi.