Hein Vanhaezebrouck a aligné au coup d'envoi deux jeunes de 18 ans: Albert Sambi Lokonga et Amuzu, qui s'est directement mis en évidence en déboulant sur le flanc gauche (3e) .

Anderlecht a conservé le ballon (67 % en première période) mais sa prestation manquait de vivacité. Il y a eu en revanche un moment d'émotion quand Amuzu a eu les larmes aux yeux après avoir inscrit le premier but de sa carrière (25e, 1-0).

En revanche, ce ne fut pas la soirée d'Henry Onyekuru et de Lukasz Teodorczyk. Le Nigérian a tenté un envoi des 30 mètres (38e) avant de manquer une occasion sur une passe du Polonais (45e+1e), qui a aussi galvaudé une bonne opportunité de doubler la marque (43e).

Si Anderlecht a continué à forcer des corners à la reprise, c'est Marc Valiente qui a hérité de la première grosse opportunité (60e). C'est le moment que Vanhaezebrouck a choisi pour faire un double changement (65e) Sofiane Hanni et Edo Kayembe pour Amuzu et Trebel.

Ces deux joueurs se sont distingués: l'international algérien par un envoi sur le poteau (71e) et le Congolais par une perte de balle devant Mbaye Leye(74e). Il y avait trop d'imprécision dans son jeu pour qu'Anderlecht cartonne face à Eupen. Et la montée au jeu d'Ivan Obradovic à la place d'Onyekuru (78e), touché au genou et sorti sur civière, n'a pas changé la donne.