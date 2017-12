Roger Vanden Stock (photo), président du Sporting, s'est montré satisfait. "Mon père, Philippe Collin et moi-même avons consacré nos vies au RSC Anderlecht et nous avons reçu beaucoup en retour, sportivement, mais surtout humainement. Je suis fier de ce que nous avons accompli avec nos joueurs, nos jeunes, nos entraîneurs, nos employés, nos bénévoles et nos supporters durant toutes ces années." Vanden Stock, à la tête du RSCA depuis 1996, est convaincu que le "succès du club repose sur deux piliers essentiels, une politique tournée vers l'avenir et la stabilité de ses dirigeants", rappelant qu'Anderlecht n'a jamais connu que 4 présidents en 110 années d'existence.



Conscient que "de nouveaux défis attendent le Sporting", Roger Vanden Stock, 75 ans, veut "passer le flambeau à temps, afin d'être certain que le RSCA soit placé entre de bonnes mains".