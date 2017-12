Un montant de 25 millions d'euros sera à nouveau disponible pour des subsides l'année prochaine, indique le ministre. Philippe Muyters (photo) travaille depuis un certain temps à la rénovation et l’amélioration des halls sportifs et des piscines de la Région flamande.

"C'était hautement nécessaire. Nos centres sportifs et nos piscines étaient désuets et avaient de nombreuses faiblesses. Nous devions vraiment agir", souligne Muyters.