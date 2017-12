Charleroi a concédé le partage 1-1 face à Genk dimanche à domicile lors de la 19e journée de Jupiler Pro League. Les deux buts sont tombés coup sur coup: Kaveh Rezaei (63e, 1-0) et Nikos Karelis (65e, 1-1).

Les Zèbres restent deuxièmes avec 39 points mais comptent désormais 8 points de retard sur le Club Bruges, qui a battu Anderlecht 5-0 en début d'après-midi. Genk (24) est 9e. A 20 heures, Zulte Waregem-Antwerp clôturera la 19e journée.

Un feu d'artifice allumé par les supporters carolos a empêché le public de suivre convenablement le début de la rencontre. Mais une fois la fumée partie, les 10.056 spectateurs n'ont pas vu grand-chose non plus. Comme il fallait s'y attendre, les Zèbres ont laissé la possession du ballon aux Limbourgeois. Mais les 62% enregistrés en première période n'ont rien donné. Genk jouait dans la moitié de terrain adverse et faisait circuler le ballon sans amener le danger.

Charleroi a bien eu une occasion lorsque Kaveh Rezaei a servi Cristian Benavente mais le Péruvien a tenté de lober Danny Vukovic d'un angle fermé (18e). Genk a continué à tricoter jusqu'à ce qu'Edon Zhegrova attire les défenseurs carolos. Le Kosovar a ouvert le chemin du but à Skiebe Schrijvers avant de lui adresser une passe trop puissante (44e).

Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps et la rencontre a continué sur le même schéma avec des Zèbres, qui coupent le cou à une attaque menée par l'ex-Carolo Clinton Mata et Schrijvers (50e). Charleroi a misé carrément sur le contre et sur un travail de Clément Tainmont, Rezaei a cadré de la tête le premier ballon de la rencontre (55e).

Après ce premier avertissement, Tainmont force une perte de balle que l'Iranien récupère pour aller inscrire son 9e but de la saison (63e, 1-0).

Mais sur la remise en jeu, Karelis se joue de Dorian Dessoleil pour inscrire son premier goal depuis son retour de sa longue blessure (65e, 1-1). Directement Felice Mazzù a lancé Chris Bedia à la place de Benavente (68e). Jos Daerden a réagi en sortant Zhegrova par Marcus Ingvartsen (76e). Ces changements n'ont pas augmenté le nombre d"occasions, pas plus que la montée au jeu de Mamadou Fall pour Dodi Lukebakio (79e).