Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga A l'issue de la 18e journée de la Pro Ligue, le trio de tête reste inchangé. Le Sporting de Charleroi s’est imposé 1-3 au Sporting d’Anderlecht et occupe toujours la deuxième place alors qu’ Anderlecht, troisième se retrouve à dix points de son grand rival brugeois, et n'a surtout pas confirmé sa prometteuse victoire de mardi en terre écossaise. Enfin Saint-Trond et Zulte Waregem ont partagé 1 partout. Bruges - Anderlecht sera la grosse affiche dimanche prochain, même si le retard des mauves devient inquiétant.