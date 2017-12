La Gantoise a obtenu une cinquième victoire consécutive en venant à bout de Courtrai 2-1 samedi soir. En difficulté en début de saison, les Buffalo's semblent avoir retrouvé leur confiance en eux et pointent désormais à la quatrième place du classement.



C'est pourtant Courtrai qui a pris le meilleur départ dans la rencontre en inscrivant le premier but à la 7e minute de jeu. Un débordement et un centre venant du flanc gauche de Ouali traversait alors tout le rectangle et trouvait Teddy Chevalier seul au deuxième poteau pour le 0-1. La réaction gantoise n'a pas tardé à arriver. Étonnamment en position avancée, Gigot se retournait rapidement dans le rectangle et centrait dans le petit rectangle pour Roman Yaremchuk, habile au moment de pousser le ballon au fond des filets (11e).

L'attaquant ukrainien était également protagoniste du deuxième but de La Gantoise. Juste avant l'heure de jeu, il combinait en 'une-deux' avec Kubo (photo) avant que le Japonais ne place froidement dans le dos du gardien Kaminski (27e minute). Le match était joué à la demi-heure, puisque le score ne changea plus.



Au classement, La Gantoise est donc quatrième avec 28 points, à 16 longueurs du Club Brugeois. Courtrai continue d'alterner le bon et le moins bon et reste 15e avec 17 points.