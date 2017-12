Waasland-Beveren s'est alors porté vers l'avant notamment grâce à Ryota Morioka. Le Japonais a d'abord servi Ampomah, qui a complètement manqué sa reprise en un temps (23e). Mais Morioka a ajouté un assist à son compte lorsque Seck a repris de la tête un ballon expédié sur corner et égalisait (36e, 1-1).



Waasland-Beveren a lancé la deuxième mi-temps grâce à un but éclair de Thelin (49e, photo). Il n'y en avait que pour les locaux, avec une frappe à distance de Laurent Jans (53e) et une tête sur le toit du but de Rudy Camacho (56e). Chez les Liégeois, Guillermo Ochoa a empêché Thelin d'alourdir le score sur une tête (58e) et sur une frappe croisée (60e).

Mais le Mexicain n'a rien pu faire quand Seck a profité d'une passe en retrait manquée de Valeriy Luchkevych (72e, 3-1). Nana Ampomah marquait et portait à 20 le nombre de buts marqués par Beveren en neuf matches à domicile. Au classement, les Waeslandiens, qui comptent 24 points comme les Liégeois, sont septièmes, à un point du 6e, l'Antwerp.