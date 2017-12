La décision a été prise jeudi lors de la réunion du comité exécutif de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Les autorisations quant à la construction du nouveau stade national n'étant pas encore obtenues, les instances européennes du football ont décidé de porter leur choix sur des solutions existantes. Bruxelles ne bénéficiera donc pas d'un nouveau délai permettant d'obtenir les permis nécessaires pour la construction de l'Eurostadium.

"Cela signifie que nos Diables Rouges disputeront leurs matches de groupe dans l'une des autres villes hôtes et que nos supporters devront se déplacer à travers toute l'Europe," dit Gérard Linard, président de l'Union belge de football.

"Jusqu'au dernier moment, nous avons fait le maximum auprès de l'UEFA en vue d'obtenir un délai supplémentaire, mais nous respectons sa décision."

"La non-obtention de l'Euro 2020 ne signifie pas nécessairement la fin du dossier du stade. Nous avons absolument besoin d'un nouveau stade de 45.000 places et nous espérons que les ministres compétents octroieront le permis en janvier afin qu'un stade digne du 21e siècle puisse finalement être construit dans notre pays," conclut Linard.

Wembley, qui accueillera également les demi-finale et la finale, se voit attribuer trois matches de groupes et un huitième de finale en plus, en lieu et place de la capitale belge et européenne.