Comme il y a deux ans à Gand (Flandre orientale) face à la Grande-Bretagne (3-1), la Belgique s'incline en finale. C'était sa troisième finale en Coupe Davis après celle perdue en 1904 contre les Iles Britanniques. Pour le Français Yannick Noah, il s'agit de sa 3e Coupe Davis en tant que capitaine, lui qui avait permis à la France, déjà, en 1991, de reconquérir le trophée après 59 ans.

"La déception est là malgré mes deux bons matches", regrettait pour sa part David Goffin (photo) - le numéro 7 mondial, finaliste du Masters une semaine plus tôt - après la victoire française. "Quand l'équipe perd, on est forcément déçu. Le week-end a été dur, la saison a été longue et difficile aussi. Après cette finale perdue, on craque un peu tous, mais on n'oublie pas les super moments passés ensemble. Il y a de très bonnes choses dans cette équipe. On verra l'année prochaine. Jouer le premier tour à domicile, c'est déjà bien."

Au premier tour du groupe mondial 2018, la Belgique recevra la Hongrie au Country Hall de Liège du 2 au 4 février. David Goffin (photo) aura terminé une année exceptionnelle pour lui par deux succès individuels en Coupe Davis. Le Liégeois affiche un bilan de 21 victoires et 3 défaites en simple en Coupe Davis et saluait le travail accompli par son capitaine Johan Van Herck (photo ci-dessous) depuis son intronisation en 2011. "Quand Johan a repris l'équipe, il a mis ses règles pour former un groupe et qu'il y ait un état d'esprit collectif où tout le monde est soudé avec le staff, les joueurs, même avec nos compagnes. On a formé une famille. On a amélioré cela au fil des matches et on a été deux fois en finale, j'espère que ce ne sera pas la dernière."