E.S. avec Belga Le Sporting Charleroi s'est imposé (0-2) samedi soir, sur la pelouse de Waasland-Beveren lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les Carolos confortent leur deuxième place et reviennent à trois points du Club de Bruges. Le KV Ostende s'est imposé à domicile face à Eupen et Saint-Trond et Lokeren se sont quittés dos à dos (0-0).