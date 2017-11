A.Fr. (avec Belga) A l’issue de la deuxième journée de la finale de la Coupe Davis de tennis, ce samedi au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq (Lille), la France mène 2-1 devant la Belgique. La paire Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert est en effet parvenue à battre le duo Ruben Bemelmans/Joris De Loore (photo) en 4 sets : 6-1, 3-6, 7-6 (2) et 6-4, en plus de 3 heures de jeu. David Goffin et Steve Darcis devront gagner leur match respectif, contre Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille ce dimanche, s’ils veulent encore offrir la victoire à la Belgique.