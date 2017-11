"Je me sentais bien. Je n'avais pas de douleur. Il a tout simplement été meilleur que moi. Il a joué un gros match alors qu'il avait la pression après la victoire de David. J'ai juste joué contre quelqu'un de plus fort, et je n'ai pas su trouver la solution. J'ai perdu en trois sets, c'est décevant, mais c'est comme ça."

Steve Darcis (photo) ne voulait pas se projeter jusqu'à dimanche. "C'est seulement 1-1, rien ne dit que l'on ira au cinquième match. Mais si c'est le cas, et si je devais me retrouver sur le terrain" face à Lucas Pouille, "le fait d'avoir joué ce vendredi m'a permis de prendre des repères et de prendre conscience de l'ambiance. Je serai prêt, mais beaucoup de choses vont se passer encore".