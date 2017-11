A.Fr. (avec Belga) En ouverture de la finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et la Belgique, disputée ce vendredi à Villeneuve d’Ascq (Lille), David Goffin (ATP 7, photo) s’est imposé face au Français Lucas Pouille (ATP 18), par 7-5, 6-3 et 6-1 en deux heures de jeu. Il offrait ainsi le premier point à la Belgique et l’avantage sur la France. Il revenait ensuite au Liégeois Steve Darcis (ATP 76) de se mesurer à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15).