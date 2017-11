Mario Balotelli, l’arme fatale de Nice, avait envie de voir les seizièmes de finale et dès la deuxième de ses nombreuses actions dangereuses, il récolta un penalty qu'il transforma lui-même en but à la 6e minute. Il ne laissa aucune chance à Louis Bostyn qui venait de le renverser (1-0).

Ce coup du sort ne désarma pas Zulte Waregem, qui se montra (très) dangereux via Aaron Leya Iseka, même si le corner concédé sur cette phase par Maxime Le Marchand ne donna rien (15e). Leya Iseka insista, et força le gardien Walter Benitez à se détendre (23e) après avoir mystifié Dante. Mais Balotelli tenait vraiment à être l'homme du match et doubla imparablement le score (photo) de près sur un centre d'Alassane Pléa à la 31e minute (2-0 au repos).