E.S. avec Belga Le Club Bruges a dominé Waasland-Beveren dimanche (3-0). Ruud Vormer (40e), Dion Cools (48e) et Hans Vanaken (83e) ont signé ce douzième succès des Blauw & Zwart, qui est premier avec 37 points, six de plus que Charleroi, deuxième. Et La Gantoise s'est imposée 0-3 à Lokeren, en clôture de la 15e journée, la dernière de la phase aller, de la Jupiler Pro League.