Le Standard et Ostende se sont quittés sur un 0-0 samedi soir. La rencontre au Sclessin a été marquée par trois exclusions. Celles de Capon (21e, photo) et Vandendriessche (75e) dans les rangs d'Ostende et celle d'Edmilson Jr. pour le Standard (29e).



En forme avant la trêve internationale, ces deux équipes voulaient poursuivre sur leur lancée en s'offrant les trois points. Aucune d'elle n'y parvenait finalement. À mi-chemin de la phase classique, le Standard est aux portes du top-6. Les Liégeois sont septièmes avec 20 points, soit un de moins que Waasland-Beveren. Ostende est 13e avec 15 points.