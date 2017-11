Dodi Lukebakio était le premier à se mettre en évidence et voyait sa frappe détournée par Colin Coosemans (14e). Quelques minutes plus tard, une perte de balle malinoise profitait à Cristian Benavente.

Le milieu péruvien, d'un centre tir dévié par le gardien adverse, venait trouver le pied de Kaveh Rezaei qui poussait la balle au fond des filets (17e). Peu avant la demi-heure, l'arbitre interrompait la rencontre quelques minutes à cause d'une trop grande fumée provenant des fumigènes utilisés par les supporters de Malines. Cela avait le don de réveiller les joueurs d'Aleksandar Jankovic qui frappaient via Rob Schoofs sur le poteau (36e). Malgré une nouvelle frappe de Lukebakio repoussée par Colin Coosemans (39e), Charleroi regagnait les vestiaires avec l'avantage d'un but.

La seconde période fut marquée par une décision de l'arbitre Eric Lambrechts. Après avoir averti d'un carton jaune une faute de Rob Schoofs sur Dodi Lukebakio, le referee, aidé par la vidéo, revenait sur sa décision et donnait un carton rouge direct au joueur malinois pour un tacle très appuyé (71e). En fin de match, l'Iranien Kaveh Rezaei inscrivait un doublé d'une superbe frappe enroulée en dehors de la surface (88e).

Avec cette victoire, Charleroi (31 points) revient à trois points du Club de Bruges (34 points) qui reçoit Waasland-Beveren ce dimanche et termine la phase aller de la saison régulière en deuxième position. Malines reste quatorzième (11 points).