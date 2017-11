Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Le club de football du Sporting d’Anderlecht est à vendre et il y a actuellement deux candidats acheteurs potentiels : Alisher Usmanov, un riche homme d'affaires russe d'origine ouzbek actionnaire du club d'Arsenal, et le tandem entre le patron de Ghelamco Paul Gheysens et le patron de la société de production Woestijnvis Wouter Vandenhaute. Usmanov était le premier intéressé mais la piste Vandenhaute-Gheysens semble à présent la plus concrète.