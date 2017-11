Réserviste l'an dernier, Goffin avait joué et perdu son seul match joué à titre de remplaçant de Gaël Monfils (défaite 6-1 et 6-2 contre Novak Djokovic). Cette année, c'est de plein droit que le meilleur joueur de tennis belge de l'histoire avait obtenu sa place dans le tournoi des maîtres qui rassemble les huit meilleurs tennismen de la saison écoulée.

Le N.1 belge a réussi le break dès le 3e jeu du premier set pour ensuite filer à 3-1. Mais le Majorquin recollait à 3-3. A 5-5, le Belge reprenait la mise en jeu de son adversaire et servait pour le gain du set (6-5). Là encore, Nadal s'accrochait et arrachait le jeu décisif. Mené 0/2, Goffin ne lâcha rien et après 3/3 fila à 5/3.

Nadal résista encore (5/5) mais ne pouvait empêcher Goffin de lui prendre le premier set, en trois rencontres entre eux: 7-6 (7/5) en 55 minutes.

Dans le 2e set, Goffin avait l'avantage de servir le premier. Il assura assez facilement ses jeux de service mais ne parvenait pas à menacer ceux de Nadal jusqu'au 8e jeu. Il convertissait sa seule balle de break pour mener 5-3, service à suivre pour la victoire. Le guerrier de Manacor ne s'avouait pas battu, il réalisait le contre-break (5-4) et sauvait même une balle de match avant d'égaliser à 5-5. Nadal rééditait à trois reprises cet exploit à 6-5 alors qu'il était mené 0-40 sur sa mise en jeu.

Goffin accusa le coup. Il mena pourtant 2/0 dans le tie-break, mais ne put empêcher l'Espagnol d'aligner 6 points (2/6). Le Belge sauva ensuite deux balles de set mais plia sur la 3e (4/7).

Tout était à refaire après deux heures de jeu. Goffin n'a pas faibli dans la manche décisive, démontrant ses progrès. Il a maintenu la pression et réalisa deux breaks pour filer à 4-1. Comme toujours, Nadal, malgré des soucis physiques au genou de plus en plus visibles, résistait et revint même à 4-3. Il s'accrocha à 5-4, mais ne pouvait priver au final le protégé de Thierry Van Cleemput d'enlever à sa 5e balle de match une des plus belles victoires de sa carrière.

Plus tôt dans la journée, le Bulgare Grigor Dimitrov (N.6) avait battu l'Autrichien Dominic Thiem (N.4) 6-3, 5-7, 7-5 dans le premier match du groupe Pete Sampras.

Le tenant du titre, l'Ecossais Andy Murray (ATP 16), et le finaliste 2016, le Serbe Novak Djokovic (ATP 12), tous deux blessés depuis plusieurs mois, sont absents cette année.