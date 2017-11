Alors qu'ils contrôlaient bien la rencontre, avec notamment un tir de De Bruyne repoussé par Ochoa (22e), les Diables Rouges concédaient un penalty pour une faute de Ciman sur 'Chicharito' Hernandez. Le capitaine Guardado se chargeait de convertir le penalty (1-1, 38e).

Ce but avait le don de donner un nouvel élan aux Diables Rouges. Hazard (40e) et De Bruyne (41e) butaient respectivement sur Ochoa et le poteau.

A peine monté au jeu, Dries Mertens était tout de suite décisif: il centrait de la droite pour Lukaku, qui envoyait le ballon au fond des filets de la cuisse (55e).