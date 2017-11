"Betway a reçu une licence officielle de paris sportifs par l'intermédiaire de la Commission des jeux de hasard, et il ne nous appartient pas de remettre en question sa fiabilité", soulignent ainsi de concert l'Union Belge et la Pro Ligue, qui organisent conjointement la Coupe de Belgique, sponsorisée par Betway.

"Il ne nous revient pas d'examiner ou de remettre en cause la présence de Betway sur le marché belge dans le secteur des jeux", ajoute le porte-parole de l'URBSFA Pierre Cornez. "Ce sont les instances qui accordent ou non le droit à cette société visiblement considérée comme légale, de développer ses activités en Belgique".

Même son de cloche à Anderlecht, pas au courant des rouages et montages apparemment destinés à échapper au fisc. Cette société est autorisée à fonctionner sur le marché belge, et Anderlecht ne voit donc aucune raison de ne pas accepter d'y être associé via son sponsoring.