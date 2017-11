Arrivé en Belgique en 1988, Josip Weber avait fait fureur au Cercle de Bruges, décrochant trois titres consécutifs de meilleur buteur du championnat en 1991-1992 (26 buts), 1992-1993 (31 buts) et 1993-1994 (31 buts). Il passa ensuite dans les rangs d'Anderlecht (17 buts en 29 matches de 1994 à 1997) où des problèmes au genou l'ont obligé à écourter sa carrière. Il était alors retourné vivre en Croatie, à Split.

Naturalisé afin de pouvoir faire profiter les Diables Rouges de sa force de frappe, il a inscrit 5 buts (un record qu'il partage avec l'ex-Malinois Albert Decleyn) lors de la rencontre amicale Belgique-Zambie (9-0) le 4 juin 1994.

Il en marquera six en huit matches au total, participant au Mondial'1994 aux Etats-Unis, sans grand succès, l'entente sur le terrain avec Luc Nilis et Marc Degryse n'étant pas parfaite.

Il aurait eu 53 ans le 16 novembre, était marié et avait deux enfants (et deux petits-enfants).