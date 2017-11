Privée de Moses Simon, qui s'est blessé à l'entraînement, La Gantoise a forcé trois corners en six minutes et est passée par deux fois près du but. Mais Guillermo Ochoa a renvoyé des poings une reprise de la tête à bout portant de Stefan Mitrovic (3e) et Luis Pedro Cavanda a sorti un ballon chaud de Brecht Dejaegere (6e).

Avec plus de 60% de possession de balle avant la demi-heure, les Buffalos se sont encore présentés devant le but adverse où Ochoa a notamment détourné en corner une frappe enroulée de Samuel Kalu (22e).

A partir de ce moment-là, les Gantois ont commis quelques erreurs techniques, perdant le contrôle du jeu. Le Standard a alors commencé à troubler la tranquillité de Lovre Kalinic. Sur la première alerte, le gardien croate a expédié au-dessus de la transversale un coup de tête d'Orlando Sa (30e). Les Rouches étaient lancés: Kostas Laifis a tenté un retourné (33e) et Razvan Marin a testé les réflexes du gardien gantois sur un tir à distance cadré et puissant (36e).

A la reprise, Carlinhos a offert au Standard la première occasion de but en se débarrassant de Mitrovic avant de tirer à côté (46e). Par contre, Yaremchuk a ouvert son compteur en prolongeant de la tête un centre de Deiver Machado (50e, 1-0). Les Liégeois ont entamé une course poursuite qui a failli rapidement aboutir si Kalinic n'avait pas assuré sur un essai de Paul-José Mpoku du point de penalty (56e). Ce n'était pourtant pas la plus belle occasion des visiteurs: sur une contre-attaque rondement menée par Sa et Mpoku, Carlinhos s'est retrouvé seul au second poteau mais a tiré à côté (71e).

Porté résolument vers l'avant, le Standard a quand même été sauvé par deux beaux réflexes d'Ochoa sur des tentatives de Danijel Milcevic et de Nana Asaré (80e). Mais cela ne l'a pas aidé à aligner un cinquième match sans défaite.

Dimanche (18h), le Club de Bruges, solide leader avec 33 points, se déplacera au Sporting d'Anderlecht (3e, 24 pts) pour le choc du weekend.